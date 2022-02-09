شكرا لقرائتكم خبر عن "أفراح القبة" يعود من جديد على المسرح العائم بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود العرض المسرحى "أفراح القبة" على خشبة المسرح العائم بداية من اليوم الأربعاء 9 فبراير فى الـ 7 مساء، ويعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

مسرحية "أفراح القبة"، من بطولة كل من أحمد يسرى، سمر علام، ياسمين وافى، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، چورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ .

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏