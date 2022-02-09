شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنشر صورة من طفولتها تجمعها بإيمى ووالديها الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة قديمة من طفولتها، جمعتها بوالديها الراحلين الفنان الكبير سمير غانم، والراحلة دلال عبد العزيز، وبرفقة شقيقتها إيمى سمير غانم، فى فترة طفولتهما، استجابة لطلب متابعيها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام.



دنبا سمير غانم



دنيا وإيمى ووالديهما

ومن جهة أخرى نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة على موقع إنستجرام، مكتوب عليها: "مات الطفل ريان ولكن هناك طفلا ما زال حى ينتظر الإنقاذ، وعلقت دنيا سمير غانم على قضية خطف الطفل السوري فواز قطيفان، وكتبت: "يا رب الطف بيه حسبي الله ونعم الوكيل".

فيما استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى قديمة لتكريم والديها الراحلين، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، عبرت خلاله الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن أمنيتها بتكرار تجمعهم هذا فى تكريم لابنتها دنيا بأحد الجوائز الفنية سواء فى الغناء أو التمثيل.