شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة وكلمات مؤثرة.. شمس البارودى تنعى شقيقها: رحمك الله يا تقى ألقاك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودى شقيقها الراحل محمد تيسير جميل البارودى، الذى توفى أمس، بصورة تجمعه بشقيقاته الستة وبكلمات مؤثرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت شمس البارودى ناعية شقيقها الراحل قائلة: "رحمة الله عليك يا تقي يا نقي يا ذاكر الله كثيراً يا عابد الله حبا وطاعة، يا واحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك".

وتابعت: "ذهبت لرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة وثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد فى مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنيا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين، إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم يااااااااارب"





وكان محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودى ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف توفى مع الساعات الأولى لصباح أمس الثلاثاء.

وأعلنت شمس البارودى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وفاة شقيقها الوحيد، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".

وكانت البارودى قد نشرت عددا من المنشورات خلال الأيام الماضية تطلب خلالها الدعاء بشفائه، وهو الأخ الوحيد للفنانة المعتزلة بين 6 شقيقات.

وفى حوار سابق لليوم السابع مع شمس البارودى تحدثت عن عائلتها وطفولتها قائلة: «اسمى شمس الملوك جميل البارودى، وأنا الابنة الكبرى لأسرتى التى تتكون من 6 بنات وولد، وكان لى أخت غير شقيقة من أمى اسمها نيفان هى والدة الفنانة غادة عادل وتوفيت فى سن صغيرة، وأنتمى لعائلة البارودى السورية، ولنا بيت كبير فى سوريا، وينتهى نسبى إلى الإمام الحسين، ووالدتى مصرية من أصل تركى".

وتابعت: انتقل جدى لأبى إلى مصر، حيث التحق أبى بالجامعة، وعمل مديرًا لمصانع كافورى للغزل والنسيج، وولدت فى الوراق بالجيزة، ثم انتقلنا إلى فيلا بحديقة بالمعادى.