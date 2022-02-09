شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه بعنوان "تكا" 15 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان حمادة هلال أحدث أغانيه، والتى تحمل عنوان "تكا" يوم 15 فبراير المقبل، وانتهى هلال بالفعل من تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وأخرجها خالد مختار، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج وليد منصور.

كان الفنان حمادة هلال قد بدأ خلال الفترة القليلة الماضية تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "المداح" داخل أحد الفيلات فى مدينة أكتوبر، وتجمعه المشاهد بالفنانة هبة مجدى، والفنان كمال أبو رية.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين الجدد للمشاركة فى الجزء الثانى، وعلى رأسهم هبة مجدى التى تقدم دور البطولة النسائية، الفنانة ولاء الشريف التى تقدم أحد الأدوار الرئيسية الجديدة خلال الأحداث، والفنان كمال أبو رية والفنان أحمد فؤاد سليم، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب بجانب أبطال الجزء الأول الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى