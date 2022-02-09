بشرى تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "معالى ماما" بحضور أسرة العمل

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم "معالى ماما"، والذى من المقرر طرحه بدور العرض غدا الأربعاء وذلك بإحدى سينمات التجمع.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم بشرى ومحمود الليثى ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولى، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، ومحمد على رزق، والفيلم من تأليف لؤى السيد إخراج أحمد نور، وحضر العرض حضور عدد من الضيوف منهم ميرهان حسين وأحمد شاكر عبد اللطيف وآخرين.

تدور أحداث فيلم "معالى ماما" فى إطار اجتماعى كوميدى، حيث يناقش قضية علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل، وذلك من خلال امرأة تشغل منصبا مهما "بشرى" وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه".

ويعرض حاليًا فى السينمات أفلام "الجريمة" بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى وإخراج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى وإخراج بيتر ميمى، و"قمر 14" بطولة غادة عادل وخالد النبوى وشيرين رضا وأحمد الفيشاوى وإخراج هادى الباجورى، و"الكاهن" بطولة اياد نصار ودرة وإخراج عثمان أبو لبن.

بالإضافة إلى أفلام "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد ودينا الشربينى ومحمد سلام وإخراج هشام فتحى، و"11:11" بطولة اياد نصار وغادة عادل وإخراج كريم أبو زيد، و"لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة وإخراج إبرام نشأت، و"مربع برمودة" بطولة مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل وهنا شيحة وروجينا وإخراج طارق رفعت، إضافة إلى عدد آخر من الأفلام.