شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان جرير منصور الخميس المقبل فى مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الفنان جرير منصور يوم الخميس المقبل فى مسجد الشرطة، وذلك بحسب شقيقه الفنان ياسر منصور. وكتب شقيق جرير منصور، عبر صفحته الخاصة على فيس بوك: "عزاء المغفور له بإذن الله تعالى المهندس جرير منصور، الخميس المقبل، إن شاء الله، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 8:30 مساء".

يذكر أن الفنان جرير منصور توفى مساء أمس الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

جرير منصور ممثل مصرى بدأ نشاطه الفنى فى نهاية السبعينيات، حيث برع فى تقدم أدوار العميل الأجنبى ورجل المافيا والمهرب فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وشارك فى العديد من الأعمال منها فيلم "أسياد وعبيد" 1978 وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981، وفيلم "أمير الظلام" 2002، ومسلسل "كلام نسوان" 2009، ومسلسل "الصفعة" 2012، ومسلسل "المرافعة" 2014.