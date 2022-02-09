شكرا لقرائتكم خبر عن عزة لبيب خالة أكرم حسنى ووالدة أيتن عامر فى "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة عزة لبيب لاستئناف تصوير أحداث دورها بمسلسل "مكتوب عليا"، من بطولة الفنان الكوميدى أكرم حسنى، حيث تجسد دور خالته، ووالدة الفنانة آيتن عامر، والمسلسل من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وحنان سليمان وهنادى مهنا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.

كانت الفنانة عزة لبيب قد أعربت عن سعادتها بالمشاركة ضمن مسرحية "أمر تكليف" التابعة للبيت الفني للمسرح قائلة لـ"الخليج 365": "نشكر كل الجهات المختصة التي ساعدتنا لعرض المسرحية بأكثر من قرية تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك بعد الجهد المبذول من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن بالإضافة لكل من ساهم في جعلنا نصل لمحافظات وقرى مختلفة لا يصلها المسرح".

وأضافت: "عرضنا المسرحية في قرى مثل "زفتى"، وذاهبين إلى الشرقية، وكل شهر سنتوجه لمحافظتين آخريين، الأمر الذى يعد بمثابة تنوير فنى لكل المتواجدين هناك، ممن لم يتمكنوا من الذهاب إلى مسارح، وهو ما يعكس هدف الدولة في تنوير المتواجدين هناك بجانب الخطط الذي يقوموا بعملها من تطوير بشكل دائمة لكل المرافق هناك".

يذكر أن أخر تواجد للفنانة عزة لبيب فى الدراما التليفزيونية مسلسل "قوت القلوب"، بجزأيه بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة.