الإثنين.. انطلاق أولى فعاليات Entertain tour of Egypt فى عيد الحب بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف دار الأوبرا المصرية يوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب، أولى فعاليات "مسرح مصر الترفيه - Entertain tour of Egypt "، والذى يستهدف تحت شعاره العودة إلى الذوق الفني الرفيع، وتقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل علي الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان مع الاستمتاع بالعروض الفنية والاستعراضية وإتاحة الفرصة للسياح لمشاهدة الجانب الفني لمصر كما لم يروه من قبل.

ويشارك في المهرجان، سفراء الاتحاد الأوروبي وأسبانيا والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين وكبار الكتاب والإعلاميين ومجموعة من نجوم الفن.

ويقوم الفنان خالد عصام وفرقته الموسيقية، بإحياء حفل عيد الحب المقام على المسرح الصغير بالأوبرا، بباقة من أغنيات "الريترو " والتي تشمل أغنيات الحقبة الزمنية من الأربعينات وحتى الثمانينات بخمس لغات عالمية، منهم فرانك سيناترا، دين مارتين، انجلبرت همبردنك، اديث بياف، توم جونس، وداليدا، وينتهى بأغنية من التراث الشرقى.

وتبدأ الجولة الإبداعية للمهرجان من داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وتستمر لمدة عام مرورًا بأكثر محافظات مصر جذبًا للسياحة منها مدينة السلام شرم الشيخ والغردقة و الاسكندرية والساحل الشمالي ومدن أخرى، حيث ينطلق المهرجان في مناسبة عيد الأم لتنفيذ فعاليات ترفيهية تجوب القاهرة في الشوارع وداخل الأسواق التجارية، ثم أمسية رمضانية في أبريل ، تليها احتفالية بالعيد الصغير في أرض السلام شرم الشيخ ، وفي أشهر يونيو و يوليو ينتقل المهرجان في البحر الأحمر بمدينتي الغردقة و الجونة، وفى أغسطس يعاد الاحتفال في الساحل الشمالي والإسكندرية، ثم يأتي ختام المهرجان بدعوة النجم العالمي إنجلبرت همبردنك داخل دار الاوبرا المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الفعاليات غناء غربى وشرقى بالإضافة إلى عروض أزياء، وعزف إيقاعى على آلات موسيقية وجولات فنية فى المراكز التجارية والشوارع الرئيسية بالمحافظات.