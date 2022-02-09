هبة مجدي بـ"آيس كاب" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة هبة مجدي، لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "هبة" صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة، مرتدية "أيس كاب".

وتشارك الفنانة هبة مجدي، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "المداح 2" مع النجوم: حمادة هلال، كمال أبو رية وولاء الشريف وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، وﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد وغيرهم.