دينا الشربيني تروج لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة دينا الشربيني لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، المقرر عرضها يوم 9 فبراير إلى 12 من نفس الشهر، على مسرح بكر الشدي، في موسم الرياض.

ونشرت دينا بوستر المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحفاد ريا وسكينة في بوليفارد رياض، الناس كلها عاوزة تعرف حكايتهم وإزاي الستات طلعوا مبيعرفوش يقتلوا، منتظرينكم من يوم 9 فبراير".

ويستمر عرض المسرحية بموسم الرياض لمدة 4 أيام، إذ يبدأ عرضها يوم 9 فبراير وتستمر حتى 12 فبراير.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة: ياسمين رئيس، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أوس أوس، لبنى ونس، أحمد كشك، علاء زينهم، ومن تأليف مصطفى حسن وأحمد شاكر، وإخراج سامح بسيوني.

ويُعرض للفنانة دينا الشربيني فيلم "حامل اللقب" بطولة النجوم: هشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي ومحمد كيلاني ومحمد ثروت ودنيا ماهر وليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.