شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد The Policeman's Lineage نجاح الفيلم الكورى الجنوبى Parasite؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دور العرض السينمائي الفيلم الكوري الجنوبي The Policeman's Lineage والذي حقق 5 ملايين و384 ألف دولار فور عرضه، وهو من بطولة تشوي ووشيك بطل فيلم "طفيلي" أو " Parasite " الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا كبيرا وتتجه التوقعات نحو سير The Policeman's Lineage على خطاه، فهل يستطيع الفيلم تحقيق نفس النجاح.

فيلم The Policeman's Lineage يستند إلى الرواية اليابانية "دم الشرطي" لجوه ساساكي حول اثنين من رجال الشرطة يشكلان فريق للتحقيق في قضية تقلب قوات الشرطة رأسا على عقب، ومن إخراج كوي مان لي وتأليف بي يانغ إيك وبطولة تشو جين وونغ وكوون يول وبارك هي سون وتشوي ووشيك.

فيلم Parasite، للمخرج العالمي بونج جون، تربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز، خلال مشواره، حيث وصلت عدد الجوائز التي حققها أكثر من 127 جائزة في مختلف المهرجانات التي شارك فيها ومنها جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، وو سيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

ويدور فيلم Parasite حول عائلة من العاطلين عن العمل، الذين يعيشون في شقة مظلمة، تحت الأرض بين الحشرات، ومن ثم تنقلب حياتهم، عندما يحصل الابن على عمل كمدرس لغة إنجليزية، لفتاة في عائلة غنية، والتي تسكن في منزل كبير مع حديقة.