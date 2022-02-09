نانسي عجرم في الموسم الثاني من برنامج “كرام”

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:51 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن مشاركتها في برنامج “كرام” للتجارب السياحية في السعودية للموسم الثاني على التوالي.

وكتبت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “سعيدة جدًا بمشاركتي ببرنامج #كِرام للتجارب السياحية السعودية بالموسم الأول وهلق بينطلق الموسم الثاني من العاصمة الجميلة الرياض، ومتحمسة كتير لمشاهدة التجارب الجديدة فيها وبباقي مناطق المملكة!”.

وكانت قد أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج “كرام”؛ بعد نجاح الأولى في صناعة العديد من التجارب السياحية الملهمة، واحتضان وتقديم مجموعة من الموهوبين والمبدعين من أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، وتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل.

وجاءت انطلاقة برنامج “كرام” الأولى في العام ٢٠٢١ ضمن برامج الهيئة السعودية للسياحة في مجال المشاركة المجتمعية، التي تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وتوليد فرص العمل والاستثمار، وتمكينهم من الانضمام للقطاع، وتعزيز قدرات رواد الأعمال لجني وتعظيم الفوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ مشاعر الترحاب وكرم الضيافة وقيم الحفاوة السعودية الأصيلة.