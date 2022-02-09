فنانة سعودية تخطف الانظار بصورة قديمة لها من فترة شبابها

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 فبراير 2022 02:51 صباحاً - نشرت الفنانة السعودية وعد على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها. وظهرت وعد في الصورة وهي فتاة شابة.

وعلقت وعد على الصورة كاتبةً:”جميل الانسان يستمتع بكل مراحل العمر..اهم شي موديل الشعر لو سمحتو حق لولو الصغير هو “.

وانهالت عليها تعليقات المعجبين معبرين عن حبهم لها الذين أثنوا على حسن وجهها وجمالها منذ الصغر .

وعلّق الفنان الإماراتي ​فايز السعيد​ وكتب: “والله قمر من يومج”، فيما قالت الفنانة البحرينية ​حنان رضا​: “ما زلتِ جميلة طبيعية والعمر زادج حلاوة يا القمر ربي يحفظج”.