شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يعلن وفاة والدة عمرو مصطفى ويدعو لها بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر أمير طعيمة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى، وعلق قائلا: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وأعلن مؤخرا الملحن عمرو مصطفى عن تعاون جديد يجمعه مع الفنانة آيتن عامر، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكشف عن تعاونهما على أغنية جديدة، حيث كتب: "قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جداً".

ولم يعلن مصطفى عن أى تفاصيل للعمل المرتقب والذي يجمعه مع الفنانة آيتن عامر، واكتفى بنشر الصورة عبر حسابه الشخصى لتشويق متابعيه.

وسرعان ما نشرت آيتن عامر نفس الصورة على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة حتعجبكوا اوى اوى فى تانى تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".