شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: عندى فوبيا من كورونا ومستعدة للعودة للتمثيل بعد انتهاء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة والنجمة الكبيرة شهيرة، زوجة الفنان القدير محمود ياسين، مفاجأة كبيرة ،عن رغبتها من العودة للتمثيل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، أن "ليس لدي مشكلة من العودة للتمثيل خلال الفترة المقبلة"، موضحة أنها تلقت عدد من العروض للعودة مجددا للتمثيل، لكنها كانت تفضل البقاء مع الفنان محمود ياسين، بسبب الظروف الصحية التى كان يمر بها قبل رحيله.

وتابعت شهيرة: "رفضت عروض في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، مضيفة أنها لديها فوبيا من فيروس كورونا"، مشددة على أنها ليس لديها أي مانع من خوض تجربة التمثيل من جديد، ولكن مع إنتهاء جائحة كورونا".