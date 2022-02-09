شكرا لقرائتكم خبر عن مروان يونس يعلن وفاة شقيقة الأكبر أمجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان ونجم السوشيال ميديا مروان يونس وفاة شقيقه الأكبر أمجد، حيث كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخى الكبير أمجد محمد يونس برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



مروان يونس

يذكر أن مروان اشتهر بتقديم فيديوهات عبر موقع فيس بوك، كما خاض تجربة التمثيل في أكثر من عمل خلال السنوات الأخيرة أبرزها "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وإخراج مروان حامد، ومسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وهشام جمال، إضافة إلى فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وصابرين.

وشارك أيضاً في مسلسل "خلى بالك من زيزى" مع أمينة خليل ومحمد ممدوح وبيومى فؤاد ونهى عابدين وصفاء الطوخى وعلى الطيب وأسماء جلال وإخراج كريم الشناوى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومسلسل "ستات بيت المعادى" بطولة كندة علوش، انجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز.

ومن المقرر أن يشارك مروان يونس فى بطولة مسلسل "شغل عالي"، مع فيفى عبده وشيرين رضا وإخراج مرقس عادل والذى انطلق تصويره مؤخراً للعرض فى شهر رمضان المقبل.