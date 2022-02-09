شكرا لقرائتكم خبر عن "سالب واحد" على مسرح الهناجر حتى 13 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال استضاف مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور أمس الاثنين ٧ فبراير إلى الأحد 13 فبراير العرض المسرحى "سالب واحد"، وهو من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية من تأليف محمد عادل وأشعار وإخراج عبد الله صابر وتأليف موسيقى وألحان وغناء أحمد حسنى، تصميم استعراضات مى رزيق.

تدور أحداث العرض المسرحى عن كيفية التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقة و الاحتياجات الخاصة من خلال الأسرة والمجتمع و يوجه رسالة خاصة بأن هذا الطفل يشعر و يتفهم ما حوله من مشاعر سلبية وإيجابية ينقلها الأبوان لهذا الطفل، و أن فكرة الإعاقة ممتدة من نظرة الأبوين لهذا الطفل الذى يحتاج إلى معاملة خاصة ونظرة مختلفة بأنه حالة من حالات التحدى والتعزيز الإيجابى لقوة الدفع و التغلب عليها بتعزيز مشاعر الحب الحقيقى والاهتمام الزائد لكونه إنسان سواء كان طبيعياً أو مختلفا.

"سالب واحد" من العروض المسرحية الشبابية التى شاركت فى العديد من المهرجانات المسرحية وحصل على 25 جائزة متنوعة، وكان من العروض التى شاركت فى الدورة الـ ١٤ للمهرجان القومى للمسرح المصرى، و شارك فى الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بمدينة الإسكندرية وحصل على ٦ جوائز .

وأبطال المسرحية حسام حافظ، يارا المليجى، وعبد الرحمن محسن، و سالى سعيد، ومصطفى رشدى، وأحمد عباس .

العرض المسرحى مستمر لمدة ٦ أيام بمسرح الهناجر ويبدأ الساعة 7 مساء مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.