شكرا لقرائتكم خبر عن "مزاد الشر" أول بطولة مطلقة لـ محمد نجاتى فى الدراما وانطلاق التصوير غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا الأربعاء الفنان محمد نجاتى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "مزاد الشر"، بأحد فيلات المنصورية، ويعد هذا المسلسل أول بطولة مطلقة لـ نجاتى فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشاركه البطولة كل من هالة فاخر وكمال أبو رية ومروة عبد المنعم وأحمد جمال سعيد وأحمد عبد الله محمود، تأليف أحمد الأباصيرى، وإخراج ممدوح زكى، والمسلسل منتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

والمسلسل تدور أحداثه باللهجة الصعيدية، ويجسد نجاتى شخصية أحمد الكالح الذى يدخل فى صراعات مع أحد العائلات الأخرى بالمسلسل.

كان الفنان محمد نجاتى قد تألق من قبل فى عدد من المسلسلات التى دارت أجوائها فى عالم الصعيد منها مسلسل "مملكة الجبل"، للمخرج مجدى أحمد على، ومسلسل "الأب الروحى" مع المخرج تامر حمزة.

وأعلن مؤخرا الفنان محمد نجاتى لـ"الخليج 365" عن نيته فى دخول عالم الغناء، خاصة أنه من هواة المزيكا منذ الصغر على حد قوله، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على اختيار أكثر من أغنية من أجل غنائها فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يعقد مؤخرا جلسات عمل مع عدد من الملحنين والشعراء من أجل الاستقرار على عدة أغانى يفاجئ بها الجميع.

وانتهى مؤخرا الفنان محمد نجاتى من تصوير مشاهده فى مسلسل "اللغز" داخل أحد أستوديوهات شبرامنت، ويجسد نجاتى ضمن أحداثه دور ابن الجناينى وهو المحور الرئيسى بالمسلسل.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطارمن التشويق والإثارة حول مجموعة من الطالبات المغتربات اللاتى يقمن في دار تظهر بها أشياء مرعبة ليس لها أساس منطقى، هل هى من فعل الجن أم تعويذة من تدبير بنت صاحبة الدار المعقدة نفسيا؟!.

يذكر أن مسلسل "اللغز" من بطولة محمد نجاتى ونورهان وسميرة صدقى وإكرامى هجرس وعلاء زينهم وأحمد منير وندى بهجت ونهى رأفت وأسماء الباجورى وعمرو يسرى وأية عقيل ونسمة النجار ونشوى على وإسراء عزام، تأليف غادة حنفى، وإخراج عصام شعبان.