هكذا علق نبيل الحلفاوي على خسارة الأهلي أمام بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفان نبيل الحلفاوي على خسارة النادي الأهلي أمام النادي بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي بهدفين نظيفين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "تويتر": "شوط ثان يليق بالنادي الأهلي ويفصح عن شخصيته المعهودة، وضربة جزاء مستحقة في نهايته، خطأ دفاعي وحيد في الشوط الأول لكنه أفسد سيناريو موسيماني، الأهلي أنهى المباراة بما يجب أن نبدأ به المباراة القادمة لنعود بالبرونزية إن شاء الله".

وينتظر بالميراس الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي في المباراة النهائية، بينما ينتظر الأهلي الخاسر للعب على الميدالية البرونزية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، والذي شارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.