"سيلفي" مي سليم وميرهان حسين بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

زينة

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء.

شيماء سيف

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس ملونة.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

ميريام فارس

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا قصيرًا.,

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.