يسرا بعد تعافيها من كورنا: الحمد لله على الصحة والعافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة يسرا على امتنانتها بدعوات الجمهور لها عقب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت يسرا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة وكانت سبب إني أرجع تاني لشغلي و أخف بعد توقف لمدة عشرين يوم".

وأضافت : ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله و شكرا ليكم جميعا على الدعاء و السؤال.. بحبكم من كل قلبي و ربنا يخليكم ليا و يبعد عنكم الشر".

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية منذ فترة، وأعلنت تعافيها منذ أيام، وتستكمل حاليا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد.

يسرا تشارك في السباق الرمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة" ويشاركها البطولة: غادة عادل، نور محمود، مي كساب، نبيل نور الدين، ومن إنتاج جمال العدل.