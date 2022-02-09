"اعتذر لتركي آل الشيخ ".. باسم سمرة: "رد فعلي بشأن محمد صبحي كان غير لبق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الفنان باسم سمرة، إن الفترة الأخيرة شهدت هجوم شديد على الفنان محمد صبحي من اتجاهات مختلفة، وللأسف كان هناك الكثير من المصريين يهاجمونه، مضيفًا: "أن أحد الصحفيين المنتمين لأحد الدول الشقيقة هاجم الاستاذ محمد صبحي بطريقة صعبة جدًا وكان ليا رد فعل خالص من اللباقة وكتبت بانفعال بوست واعتذرت بعده في بوست آخر".

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "نمى لعلمي أن بعض التعليقات تلمح أني بقول الكلام دا على المستشار تركي آل الشيخ، وأنا أحب أوضح أن هذا الكلام عارِ تمامًا من الصحة وأن الراجل دا مستحيل أهاجمه لأني عارف قد أيه بيحب مصر وعطاءه مستمر لمصر وللفن والتكريم".

وتابع: "الشغل اللي عمله تركي آل الشيخ كلنا فخورين بيه، وحاجة مكناش نحلم بيها أنها تحصل في المملكة العربية السعودية، وأفادت بالوطن العربي كله، وكرموا المصريين والرموز بتاعتنا"، مؤكدًا: "مقدرش أهاجم أبوناصر وبكن له كل الاحترام وكافة المسؤولين بدولتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية، وكذلك بعتذر للمستشار تركي آل الشيخ عن سوء الفهم وعن تأخري في التوضيح".

وأردف: "تأخرت في توضيح الأمر لأني بعيد عن التواصل الاجتماعي، لأني مش شاطر في الفيس بوك والحاجات دي، وأبن اختي ممكن يدورلي الصفحة، وفي النهاية بأكد إن مصر والسعودية وعلاقة المصريين بالفنانين السعوديين علاقة وطيدة وعمرنا ما نغلط في بعض أحنا شعب ووطن واحد ودا المفروض يصدر فن رفيع مميز لينا ولكل الجمهور في الوطن العربي".

فيما علق الإعلامي شريف عامر، قائلًا: "أي نهضة على المستوى الثقافي والفني هي مكسب لكل المجتمعات العربية والشباب العربي ومكسب مباشر للفن المصري والثقافة المصرية مثلما كانت طوال عمرها ولمس الأمر بيان نقابة المهن التمثيلية، و الحقيقة تشير إلى أن المحرك حاليًا في المستوى الفني والثقافي في المجتمع السعودي بهيئة الترفية واسم المستشار تركي آل الشيخ بجانب فريق كبير بجانبه، يستقبل الفن المصري ويعشقه رقم 1 وتأتي بعده كل جنسيات الفنون في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "الانفعالات الصغيرة أو المؤقتة آثارها تكون سريع ومزعج وغير منتج لأي طرف".

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