شاهد.. لمن قالت ميريام فارس: “يا ريت ما نتفلسف”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 11:57 مساءً - تعرّضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لبعض الانتقادات بسبب الملابس الّتي اعتمدتها في فيديو كليب “معليش”، حيث اعتبر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي انّه لا يمتّ للباس الأمازيغي بصلة.

بدورها، ردّت ميريام فارس على هذه الانتقادات في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي قائلةً “يا ريت نتطلّع بالجانب الايجابي، ويا ريت ما نتفلسف هيدي اوّل كلمة”.

وتابعت ميريام فارس “حبّيت فرجي الناس انو قادرين نعمل اللوك بالبيت، وأكيد نحنا ما رح نتقنه”.