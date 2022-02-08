شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر ودياموند بوعبود وثراء جبيل فى لجنة تحكيم الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاتها المختلفة في الدورة الثامنة من المهرجان، والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، وشملت اللجنة الأولى الخاصة بالمسابقة الدولية خمسة أعضاء، فيما ضمت اللجنة الثانية الخاصة بالمسابقة العربية ومسابقة أفلام الطلبة خمسة أعضاء، وضمت اللجنة الثالثة والأخيرة ثلاثة أعضاء وهي لجنة تحكيم النقاد.

وشملت أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والتي سبق لها المشاركة في لجان تحكيم في مهرجانات محلية ودولية منها مهرجانات القاهرة وقرطاج ومالمو، وأستاذ السينما الإيفواري بوكاري ساوادوغو صاحب البحوث والدراسات المختلفة عن السينما الأفريقية، والمنتج الأمريكي فالنتين لوبلان الذي يملك سجل كبير في اكتشاف مخرجين دوليين كبار، التونسية إنصاف أوهيبة الباحثة في الأفلام والدراسات المسموعة المرئية ومبرمجة أفلام، والممثلة المصرية ثراء جبيل التي شاركت في تقديم عدد من الأعمال الفنية الهامة في السنوات الأخيرة وكذلك تترأس قسم تحليل الأفلام والتمثيل أمام الكاميرا في المدرسة العربية للفيلم.

أما لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة فقد ضمت الفنان الدكتور المصري أيمن الشيوي الذي قدم العديد من الأدوار الهامة في السينما والدراما، والدكتورة المصرية عبير رفقي صديق ، والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط والذي سبق وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، والكاتب والمخرج الأردني عبد السلام الحاج المسئول عن البرامج التعليمية للأردنيين العاملين في صناعة السينما، بجانب الممثلة المصرية نجلاء بدر التي عملت بالإعلام سنوات كثيرة قبل أن تتجه للتمثيل في أخر عشر سنوات وتقدم العديد من الأدوار الهامة في الدراما والسينما المصرية.

وتضم اللجنة الأخيرة، لجنة تحكيم النقاد، ثلاثة من النقاد المصريين، الناقد والصحفي رامي المتولي وهو عضو جمعية نقاد السينما وله كتابات نقدية متخصصة في بعض المجلات، الناقد والصحفي محمد سيد عبد الرحيم عضو جمعية نقاد السينما المصريين والإتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي) ومبرمج أفلام في عدد من المهرجانات ومؤلف أفلام قصيرة، والناقدة نرمين يسر إبراهيم وهي صحفية وناقدة سينمائية وعضو جمعية النقاد المصريين ونقابة السينمائيين وعضو اتحاد الكُتاب.