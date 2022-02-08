شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود لتصوير مسلسلها "أحلام سعيدة" بعد شفائها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت النجمة يسرا، تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد شفائها من فيروس كورونا وعودتها لمزاولة نشاطها الفنى مجدداً، وذلك بعد فترة عزل استغرقت 20 يوماً في المنزل، وخلال هذه الفترة صور المخرج عمرو عرفة عدد من المشاهد بباقى الأبطال حتى تعود يسرا.

واستغلت يسرا تواجدها فى موقع تصوير مسلسلها وزارت لوكيشن مسلسل "يو تيرن"، للنجمة ريهام حجاج، حيث ألتقت بالمخرج سامح عبد العزيز، والذى أخرج لها مسلسليها الأخيرين"خيانة عهد"و"حرب أهلية"، وعدد من الفنانين المشاركين فى المسلسل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.