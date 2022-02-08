وفاة شقيق مروان يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فوة:

أعلن الفنان مروان يونس وفاة شقيقه الأكبر أمجد.

وكتب مروان منشورًا، على حسابه الرسمي بموقع " فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخى الكبير أمجد محمد يونس برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن مروان اشتهر بتقديم فيديوهات عبر موقع فيسبوك، كما خاض تجربة التمثيل في أكثر من عمل خلال السنوات الأخيرة أبرزها "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وإخراج مروان حامد، ومسلسل "في بيتنا روبوت" مع شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر وهشام جمال.

وشارك في فيلم "عروستى" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وصابرين.