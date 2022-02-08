بالصور| بكاء زوجته وحضور نجوم الفن.. لقطات من عزاء المخرج جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بالحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.

بكاء زوجته

دخلت زوجة المخرج الكبير في نوبة بكاء، منذ بدء العزاء وحرص عدد من نجوم الفن على مواساتها.

استقبال المعزيين

كانت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، في استقبال المعزيين بالحامدية الشاذلية، كما تواجدت زوجة المخرج الراحل ونجله، والفنان وسام حمدي، لتلقي العزاء.

نجوم الفن

حضر العزاء عدد من نجوم الفن، وهم: الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الفنان صلاح عبدالله، الفنان أحمد آدم، المخرج خالد جلال، المخرج عادل قوقة، الكاتب وليد يوسف، الكابتن حمادة صدقي، الفنان شريف خيري، المخرج مازن الغرباوي، مصمم الاستعراضات عاطف عوض، الفنان علاء عوض.

كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنانة سلوى محمد علي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة هند عاكف، الفنانة عفاف شعيب.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي توفي صباح يوم الجمعة 4 فبراير الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفات المرض، عقب نقله إلى مستشفى العزل بعدة أيام، عن عمر يناهز 88 عاما