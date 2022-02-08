بالصور.. عفاف شعيب في عزاء جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، على حضور عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، الذي أقيم عقب صلاة المغرب بالحامدية الشاذلية بالمهندسين.

واستقبل العزاء نجل المخرج الراحل، وزوجته، وابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، والفنان وسام حمدي.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي توفي صباح يوم الجمعة 4 فبراير الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفات المرض، عقب نقله إلى مستشفى العزل بعدة أيام، عن عمر يناهز 88 عاما

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل جلال الشرقاوي بعد صلاة الجمعة، وشهدت حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه وتلاميذه، بينهم محمد رياض، ياسر جلال وأحمد شاكر عبداللطيف وغيرهم

جلال الشرقاوي مخرج مسرحي كبير، قدّم عشرات المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية