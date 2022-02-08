عمر كمال يطرح برومو أغنيته الجديدة مع كوكسال بابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شوق المطرب عمر كمال جمهوره لأغنيته الجديدة، الذي يشاركه فيها البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا.

ونشر عمر كمال برومو الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "عمر كمال وكوكسال بابا".

وطرح المطرب عمر كمال، أغنية "بحبك"، التي أهداها الفنان أحمد العوضي إلى زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، احتفالا بعيد ميلادها.

كما طرح مع الفنان العراقي نور الزين كليب أغنية "غالي" باللهجة الخليجية، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وأغنية "غالي" كلمات حيدر الأمير، وألحان نور الزين، وتوزيع عمار عدنان، ومكس وماستر طيف عادل، والفيديو إخراج عمر جواد.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بالنقابة، وذلك بعد حفله بموسم الرياض، واستبداله جُملة في أغنيته "بنت الجيران"، وهي "هشرب خمور وحشيش" بـ "هشرب تمور وحليب"، وتصريحه الأخير بعد الحفل عن سبب تغييرها، قائلا: "أنا واقف على أرض طاهرة"، وانتهت الأزمة بين كمال والنقابة بحفظ التحقيق.