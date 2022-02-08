بالصور.. سلوى محمد علي وشريف خيري وعاطف عوض في عزاء جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة سلوى محمد علي، والفنانة هند عاكف، والفنان شريف خيري، والفنان علاء عوض، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض، على حضور عزاء المخرج الكبير جلال الشرقاوي الذي يقام بالحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما حضر العزاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الفنان أحمد آدم، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج عادل قوقة، الكابتن حمادة صدقي، الكاتب وليد يوسف، الفنان صلاح عبدالله، والمخرج خالد جلال.

واستقبل العزاء نجل المخرج الراحل، وزوجته، وابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، والفنان وسام حمدي.

جدير بالذكر أن جلال الشرقاوي توفي صباح يوم الجمعة 4 فبراير الجاري، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفات المرض، عقب نقله إلى مستشفى العزل بعدة أيام، عن عمر يناهز 88 عاما

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل جلال الشرقاوي بعد صلاة الجمعة، وشهدت حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه وتلاميذه، بينهم محمد رياض، ياسر جلال وأحمد شاكر عبداللطيف وغيرهم

جلال الشرقاوي مخرج مسرحي كبير، قدّم عشرات المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية