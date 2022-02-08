أول ظهور لـ يسرا بعد تعافيها من كورونا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بالفنانة يسرا، خلال زيارتها في تصوير مسلسل "يوتيرن"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة الفنانة يسرا بعد تعافيها من فيروس كورونا، كما حرصت على ارتداء "الكمامة".

وعلقت عبير على الصورة: "النجمة الجميلة قمرنا يسرا والمنتج الكبير جمال العدل شرفتنا بالزيارة في مسلسلنا يوتيرن بعد ماخفت من الكورونا ألف مليون سلامة يا ملكة يا حبيبة الناس كلها بنحبك كلنا".

وكانت الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت بفيروس كورونا في مايو الماضي.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك في بطولته: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، والذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.