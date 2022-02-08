“الكلبة الموهوبة”… تجني أكثر من 20 ألف دولار شهريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تداولت وسائل اعلام بريطانية مقطع فيديو لكلبة “موهوبة” ذات 9 سنوات تجني أكثر من 20 الف دولار شهريا من خلال رسومها الرائعة.

وأفادت مجلة mirror البريطانية بأن صاحبة الكلب “ليزا كايت” بدأت بتعليم كلبتها “ايفي” تقنيات الرسم لما كان عمرها سنتين فقط. وبعدما لاحظت ليزا سرعة الكلبة في التعلم قامت بتعليمها انماطا عدة من الرسم بدءأ من الألوان المائية الى الأكريليك.

وتقول ليزا، من ولاية كاليفورنيا الأميركية: ” لم أستغرق وقتا طويلا في تعليمها كيفية الرسم. في البداية دربتها كيف تجلب زجاجات الجعة من الثلاجة لأبهر ابنائي عندما يأتون لزيارتي. ومنذ تلك اللحظة شرعت بتعليمها اشياء متنوعة. ولا تقوم الكلبة بتنفيذ أوامر مثل الجلوس والتدحرج وغيرها بل تقوم بأمور أخرى مثل الغسيل ومساعدتي على خلع الجاكيت تنظيف رجليها وغيرها”.

رسوم “الشيفيرد الاسترالي” لها اسماء عدة وتختلف اسعارها بين لوحة وأخرى. وقد قدّرت احدى رسماتها بـ 400$. وتضيف “ليزا”: تبرّعت بعدد من الرسوم كما نبيعها الى مختلف أرجاء العالم. أنا مذهولة بأعداد الناس المهتمّين بموهبة كلبتي.

وعلى الرغم من ان ليزا لا تعمل في مجال الفن، الا انها تحب ابداع كلبتها وقد حدّدت يوم الاثنين موعد الرسم حيث تقوم “ايفي” برسم 5 لوحات دفعة واحدة. وتتبرع ليزا بأرباح اللوحات الى جمعيات انسانية محلية وبنوك الطعام في المنطقة. وتضيف ليزا: ” انا لست فنانة. لكنني احب الفنّ. وتعلمت كثيرا من كلبتي “ايفي”. تشعر دائما بالفرح ما دامت مشغولة بالرسم. احب فكرة ان يكون هناك كلب يعمل لمساعدة كلاب وحيوانات أخرى في العالم”.