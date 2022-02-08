طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إعلان برلنتي عامر طلاقها من المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد زواج دام عاماً واحداً فقط، فوجئ الجمهور بها تكتب منشوراً عبر حسابها في “فيسبوك” وتهاجم من خلاله زوجة سعد الأولى. إذ قالت: “والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه، عاملة غروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات”.

وأضافت: “طيب حضرتك شبه مين؟ سابك وأتجوزني أنا ليه؟ علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته”.

وكانت برلنتي عامر قد أعلنت طلاقها من سعد الصغير، عبر حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك”، قائلةً: “بكل الحب والتقدير إلى سعد الصغير، تم الانفصال بيننا نهائياً”.

يُذكر أن الخلافات بين برلنتي عامر طليقة سعد الصغير وزوجته الأولى نور الهدى، بدأت منذ إعلان زواجها من سعد الصغير، إذ شنّت نور هجوماً عنيفاً على برلنتي فور إعلان زواجها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك”: “حسبي الله ونِعم الوكيل، يارب أشوف فيكم يوم يارب”.