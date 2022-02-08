بسبب يخت جيف بيزوس العملاق.. هولندا قد تفكك جسراً تاريخيّاً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد تلجأ بلدية روتردام في هولندا إلى تفكيك الجزء المركزي من جسر فولاذي تاريخي لتسمح بمرور اليخت العملاق للرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون جيف بيزوس قيد التشييد في المدينة.

وفي التّفاصيل، فأفادت وسائل إعلام محلية أنّ البلدية لم تتلق بعد أي طلب تصريح رسمي لتفكيك جسر كونينغشفنبروغ Koningshavenbrug التاريخي.

لكن المتحدثة بإسم المدينة أكدت الأسبوع الماضي أن البلدية استجابت بادئ الأمر بشكل إيجابي باحتمال ضرورة تفكيك الجسر، ما أثار انتقادات واسعة النطاق على مواقع التواصل الإجتماعي حيث دعا رواد الإنترنت بعضهم لرشق اليخت بالبيض الفاسد.

وما أثار الجدل بالفعل هو أنّ البلدية كانت قد وعدت عام 2017 بعد تجديد كبير للجسر بعدم تفكيكه مرة أخرى.

ومن جهته، قال عمدة روتردام أحمد أبو طالب إنّ البلدية لم تتخذ قرارها بعد ولم يتم تقديم طلب التفكيك.

وأضاف أنّ البلدية ستتخذ قرارها عندما يتم تقديم الطلب رسمياً بناءً على المصلحة الإقتصادية ولا سيما الصورة البحرية للمنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فإن مدينة روتردام ستتحمل جزءا من تكاليف التفكيك المؤقت للجسر فيما سيدفع الجزء الثاني جيف بيزوس، مالك اليخت “Y721” الذي يزيد طوله عن 127 متراً ويبلغ سعره نحو 430 مليون يورو.