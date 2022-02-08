يوسف الشريف يحذّر من انتحال شخصيته على مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذّر الفنان يوسف الشريف جمهوره ومتابعيه وأصدقاءه من وجود أشخاص يتعمّدون ترويج شائعات وأخبار كاذبة عنه وأعماله الفنية، وذلك من طريق استخدامهم لصورته الشخصية التي يعرضها من خلال حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ببرنامج الفوتوشوب وكتابة تلك الشائعات عليها، معلناً عن غضبه من كل الذين يستغلّون اسمه وصورته في نشر تلك الأخبار الكاذبة من خلال صفحات مزيفة باسمه.

وهاجم الشريف هؤلاء الأشخاص عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، قائلاً: “في ناس معندهاش ضمير بتضرب تويتات باسمي عالفوتوشوب وناس معندهاش ضمير بتنشرها بدون ما تتأكد من صحتها”، موضحاً: “أنا الأكونت بتاعي أهه مش صعب خالص إنك تتأكد من صحة التويتة… أرجو الحذر”.

وكان آخر ظهور للفنان يوسف الشريف، خلال مشاركته في الحفل السنوي لمبادرة “قادرون باختلاف” برئاسة وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأعلن الشريف خلال الاحتفالية عن بدء مشروع الوصف الصوتي للأعمال الدرامية “الأوديو ديسكربشن” في الفترة المقبلة.