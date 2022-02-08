تخليداً لذكراه.. طالب مصري يصمّم تمثالاً للطفل ريان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: خطف الطفل المغربي ريان قلوب الملايين في الوطن العربي والعالم وتابع الجميع عملية إنقاذه لحظة بلحظة حتّى انتهت قصّته بمأساة كبيرة.

وفي التفاصيل، تأثر الشاب ديفيد وجيه صاحب الـ21 عامًا الذي يدرس في كلية الفنون بجامعة المنيا بالقصة واختار أن يعبر عن حزنه على طريقته فصمم تمثالاً للطفل ريان من الطين الأسواني.

وقال ديفيد وجيه في حديثه لـ”اليوم السابع”: “تعذّب الطفل ريان كثيراً في تلك الحفرة. وكنت أصلّي كي تنتهي قصّته بخير… هذا التمثال صممته بكل حب وشغف وفي الوقت عينه بحزنٍ كبير”.

وأضاف:” إنّها المرّة الأولى التي أُنهي فيها تمثالاً في خلال يومٍ واحد فقط وكنتُ أتمنى لو خرج من البئر حيّاً مع انتهائه”.

وتابع: “بعد الإنتهاء من التمثال، أضفتُ التاج الملائكي الذي يرمز لطفولة ريان البريئة ملاك الوطن العربي. وقد صمم هذا التمثال تخليداً لذكرى ريان الذي يستحق أن يبقى في القلب والوجدان”.