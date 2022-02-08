بيلي أيليش توقف حفلها بسبب أحد المشجعين.. والجمهور يشيد بتصرّفها الإنساني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت المغنية الأميركية بيلي أيليش حفلها في أتلانتا خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تقديم المساعدة لأحد الأشخاص من جمهورها وذلك بحسب مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التّفاصيل، لاحظت أيليش أنّ أحد المشجعين من الحضور كان يعاني من أزمة في التنفس ما دفعها إلى إيقاف العرض وطلب المساعدة من طاقمها لتزويده بجهاز الإستنشاق كما طلبت من الحاضرين الابتعاد عنه ووجّهت له تحيّة وعبّرت عن محبّتها له.

ولم تُكمل بيلي أيليش حفلها الموسيقي حتّى تأكّدت من أنّ جميع الموجودين بخير وقد أشاد الجمهور بحسّها الإنساني وحرصها على سلامة معجبيها.