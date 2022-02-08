كريستيانو رونالدو يتربع على عرش إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا إلى قائمة إنجازاته، بعد أن وصل عدد متابعيه على انستغرام إلى 400 مليون متابع، ليصبح أول شخص في العالم يصل إلى هذا الرقم من المتابعين.

وكان لاعب مانشستر يونايتد قد احتل صدارة انستغرام في سبتمبر 2021 عندما وصل عدد متابعيه إلى 237 مليون متابع، وقد زاد عدد متابعيه في 6 أشهر فقط 163 مليون متابع.

وتأتي في المرتبة الثانية على إنستغرام نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينير حيث وصل عدد متابعيها إلى 309 ملايين متابع، فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب المنافس الأشرس مهنياً لكريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدد متابعين بلغ 306 ملايين متابع.

وهذه قائمة بالمراتب الـ 10 الأولى على إنستغرام:

1- كريستيانو رونالدو 400 مليون متابع.

2 -كايلي جينير 309 ملايين متابع.

3- ليونيل ميسي 306 ملايين متابع.

4- سيلينا غوميز 296 مليون متابع.

5- دواين جونسون “ذا روك” 295 مليون متابع.

6- أريانا غراندي 294 مليون متابع.

7- كيم كارداشيان 285 مليون متابع.

8- بيونسيه 237 مليون متابع.

9- جاستين بيبر 220 مليون متابع.

10 – كلوي كارداشيان 219 مليون متابع.