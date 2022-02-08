وعد بصورة في مرحلة الشباب.. وهكذا علّقت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة السعودية صورة لها في مرحلة الشباب، وعلّقت عليها عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” قائلةً: “جميل الإنسان يستمتع بكل مراحل العمر.. أهم شي موديل الشعر لو سمحتوا حق لولو الصغيرة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة وأيضًا بعض الفنانين والفنانات أعجبتهم الصورة، فعلّق الفنان الإماراتي فايز السعيد وكتب: “والله قمر من يومج”، فيما قالت الفنانة البحرينية حنان رضا: “ما زلتِ جميلة طبيعية والعمر زادج حلاوة يا القمر ربي يحفظج”، فيما قال الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني: “قمر”.

وعلّق بعض المتابعين أن ملامحها جميلة منذ أن كانت صغيرة، وامتدحوا جمالها.