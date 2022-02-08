فنانة مصرية شهيرة : ” عشت مع طليقي في بيت واحد وكنا زي الأخوات “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 05:51 مساءً - حلت الفنانة ” شمس ” ضيفة مع الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” في برنامجها نص الكلام المذاع على قناة النهار .

وخلال اللقاء تحدثت شمس عن جوانب من حياتها الشخصية وإنفصالها عن زوجها ووالد إبنها الوحيد “آدم” وعلاقتها به بعد طلاقهما .

فقالت شمس أنها بدأت العمل في سن صغير ولم تكن تحب أن يتحكم بها أحد وأنها لا تتحمل المشاكل مما أدى إلى انفصالها عن زوجها والذي وقع قبل وفاة والدتها .

وأضافت أن والد إبنها عاش معها بنفس المنزل ووالدتها وإبنه عقب طلاقهما وذلك لعدم وجود مكان يعيش به في تلك الفترة مؤكدة على أنها لم تكن لتسمح أن يمكث طليقها ووالد نجلها بالشارع .

وعلقت شمس قائلة : ” مكنش ينفع عشان اتطلقنا أبو إبني يترمي في الشارع مثلا لحد ما يوضب شقته .. فمسمحتش بكده إحنا منفصلين انت في أوضة آدم وأنا في أوضتي وإحنا إخوات وفيه بينا طفل وأنا اتربيت على كده ” .

وأشارت إلى أن علاقتها بطليقها في الوقت الحالي أقوى وأفضل من علاقتهما وهما متزوجان .. مؤكدة على أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى وأنها إذا قررت وجود رجل في حياتها ستعود إلى زوجها السابق والد إبنها .