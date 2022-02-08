إنجي وجدان تنشر صورة عمرها 14 عاما مع أحمد مكي وسامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة عمرها 14 عاما من كواليس تصوير فيلم "H دبووور" إنتاج عام 2008.

الصورة ظهرت فيها "إنجي" مع النجمين أحمد مكي وسامح حسين، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلّقت: "وإحنا صغيرين من أيام اتش دبور.. الصورة دي عمرها 14 سنة".

فيلم "H دبووور" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد فهمي ومحمد المعتصم، بطولة النجوم: أحمد مكي، حسن حسني، إنجي وجدان، هالة فاخر، لطفي لبيب، وسامح حسين وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسرحية "كوكو شانيل" والتي عُرضت عبر منصة "شاهد" في يوليو 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ هادي الباجوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، مع النجوم: شريهان، هاني عادل، حنان يوسف، أيمن القيسوني، وسمر مرسي وغيرهم.