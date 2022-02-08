محمد عبد العظيم يتعرض لقطع في وتر الكتف الأيسر.. وزوجته تحتاج لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد عبد العظيم، عن معاناته وزوجته صحيا خلال الفترة الحالية، موضحا أنه تعرض لقطع في وتر الكتف الأيسر ويحتاج لعملية جراحية.

وكتب عبد العظيم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "قطع في وتر الكتف الشمال، محتاج عملية فورا، وعايش بالمسكنات لحد ما أخلص شغل".

أضاف: "وأم العيال وقعت على ذراعها في نفس الأسبوع، ومحتاجة عملية زراعة شريحة ومسامير.. الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه".

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد العظيم مسلسل "اللي مالوش كبير" في موسم مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني ودنيا عبد العزيز ومحمود حافظ وإيمان السيد وأحمد عبد الله محمود ومحمد عبد العظيم وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.