بسبب 600 ألف دولار.. حكم جديد في صراع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهدت القضايا المتبادلة بين المنتجة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي، تطورا جديدا، اليوم الثلاثاء، عقب صدور أحدث حكم قضائي.

حسين هلال المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المنتجة سارة الطباخ، حصلت في أبريل 2021، على حكم قضائي غيابي ضد الفنان محمد الشرنوبي من محكمة الجيزة، يقضي بإلزامه بدفع شرط جزائي قدره 600 ألف دولار لها مع استمرار سريان العقد".

وتابع: "تم اليوم الثلاثاء 8 فبراير، صدور حكم بإلغاء الحكم القضائي السابق، بعدما تقدمنا بالاستئناف، وأقرت المحكمة بعدم صحة تقدم المنتجة سارة الطباخ بطلب دفع الشرط الجزائي، وهو نفس الطلب محل دعوى أخرى".

المحكمة الاقتصادية أصدرت الأربعاء 5 يناير الماضي، حكمها النهائي برفض الدعوى التي أقامتها المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي، بدعوى عدم أحقيته في طرح أغنية "إيه اللذاذة دي"، التي تم حذفها من موقع "يوتيوب" في أغسطس الماضي.