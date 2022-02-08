مسلسلات رمضان 2022.. كريم فهمي يكشف لـ"الخليج 365" عن أبطال "أزمة منتصف العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يستعد الفنان كريم فهمي، لبدء تصوير مسلسله الجديد "أزمة منتصف العمر" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

وقال فهمي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المسلسل يشارك في بطولته النجوم: ريهام عبد الغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، وعمر السعيد.

ولفت فهمي، إلى أنه حتى الآن لم يُحدد موعد بدء تصوير المسلسل المكون من 15 حلقة مع المخرج كريم العدل، تمهيداً لعرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2022.

وغاب كريم فهمي عن موسم مسلسلات رمضان 2021، وشارك في موسم مسلسلات رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان شريف منير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.