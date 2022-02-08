موعد عرض مسلسل "المنصة" لمكسيم خليل على "القاهرة والناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض قناة "القاهرة والناس"، مسلسل "المنصة"، ابتداءً من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، من تأليف الكاتب السوري هوزان عكو وإخراج الألماني رودريجو كريشنار.

مسلسل "المنصة" بطولة النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، خالد القيش، سامر إسماعيل، سلوم حداد، سمر سامي، لين غرة، مهيرة عبد العزيز، ويارا قاسم وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول حياة أخويين يعيشان داخل عائلة مفككة، يحصلان على معلومات سرية، فيقرران تزويد العالم بها وإنشاء منصة افتراضية لتجميع كل هذه المعلومات وتخزين الأسرار.

وتبدأ الصراعات في عدد من البلدان في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على المعلومات السرية التي بحوزتهما من الجهات الأخرى التي تحاول الحصول عليها.