"عارف أنه ميت".. منة جلال تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع جرير منصور قبل أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة منة جلال، الفنان جرير منصور، والذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين، كاشفة عن تفاصيل آخر مكالمة بينهما منذ 10 أيام.

ونشرت منة، صورة "جرير" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "فعلا المتوفى بيبقى عارف أنه ميت على وش الأرض 40 يوم، مكنتش مقتنعة بصراحة، أنا تقريبا بقالي 5 سنين أنا وجرير متكلمناش وعندي تليفون برد عليه كل فين وفين بالصدفة، بشوف تليفوني من 10 أيام لقيت جرير طالبني 6 مرات، استغربت قولت في حاجة، كلمته مردش، رجع كلمني تاني قالي يا منة أنتي وحشاني وأنا لسه جاي من السفر ونفسي أشوفك وأسلم عليكي، وقالي كلام كتير".

أضافت: "كنت حاسة من المكالمة أن جرير بيسلم عليا عشان هيودع، الله يرحمك يا جرير، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جرير منصور بدأ نشاطه الفني في نهاية السبعينيات، وأدى بالسينما والتليفزيون أدوارا ثانوية مساعدة، ومن أعماله فيلم "أسياد وعبيد" 1978، وفيلم "الإنسان يعيش مرة واحدة" 1981، ومسلسل "كلام نسوان" 2009، ومسلسل "المرافعة" 2014، وآخر أعماله مسلسل "رحيم" عام 2018.