مسلسلات رمضان 2022.. كريم قاسم يبدأ تصوير "يوتيرن" مع ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأ النجم كريم قاسم، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "يوتيرن" والذي يخوض سباق مسلسلات رمضان 2022.

ويقدّم كريم قاسم في مسلسل "يوتيرن" شخصية "خالد"، الذي يخوض صراعًا عائليًا.

مسلسل "يوتيرن" من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة "العدل جروب".

مسلسل "يوتيرن" يطولة النجوم: ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، ومحمود حجازي وغيرهم.

مسلسل "يوتيرن" هو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع كريم قاسم بريهام حجاج، حيث سبق وتعاونا سويًا في مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020.

وشارك كريم قاسم مؤخرا في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم "الحفرة" الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.