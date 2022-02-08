دراسة تكشف أهمية استبدال الأجهزة الالكترونية بالدمى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 04:13 مساءً - إذا كان طفلك يشعر بالملل، قد تقوم بإعطائه جهاز الآيباد، ولكن دراسة جديدة تشجعك على إعطائه دمية بدلاً من ذلك.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: كشف باحثون من جامعة كارديف أنّ الأطفال يتحدثون أكثر عن أفكار الآخرين وعواطفهم عند اللعب بالدمى أكثر من الأجهزة الإلكترونية.

وفقاً للفريق، فإنّ التحدث عن الحالات الداخلية للآخرين يسمح للأطفال بممارسة المهارات الاجتماعية الأساسية، وهو مفيد للنمو العاطفي.

وقالت الدكتورة سارة جيرسون، التي قادت الدراسة: “عندما يخلق الأطفال عوالم خيالية ويلعبون الأدوار بالدمى، فإنهم يتواصلون في البداية بصوت عال ثم يستوعبون الرسالة حول أفكار الآخرين وعواطفهم ومشاعرهم.”

“وهذا يمكن أن يكون له آثار إيجابية طويلة الأمد على الأطفال، مثل الحصول على معدلات أعلى من المعالجة الاجتماعية والعاطفية وبناء المهارات الاجتماعية مثل التعاطف التي يمكن أن تصبح داخلية لبناء وتشكيل عادات مدى الحياة.”

في الدراسة، التي كُلّفت بها شركة باربي، شرع الباحثون في فهم آثار اللعب بالألعاب والأشياء المختلفة على لغة الحالة الداخلية (ISL).

وأوضحت الدكتورة جيرسون: “(ISL) هي الحالة عندما يتحدث الأطفال عما يفكرون به ويشعرون به في البداية بصوت عال، ثم يصبح داخلياً مع تقدمهم في السنّ.”

“يمكن أن تشير لغة الحالة الداخلية إلى أنّ الطفل يفكر في أفكار الآخرين وعواطفهم وما يعرفه الآخرون.”

“هذه مهارات مهمة حقاً للتفاعل مع الآخرين، والتعلم من الآخرين، والتنقل في جميع أنواع المواقف الاجتماعية.”

راقب الباحثون 33 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات أثناء لعبهم إما مع دمية باربي أو جهاز لوحي، سواء بأنفسهم أو مع شخص آخر حاضر.

باستخدام معدات التحليل الطيفي الوظيفية القريبة من الأشعة تحت الحمراء، يمكن للفريق أيضاً دراسة نشاط دماغ الأطفال أثناء التجربة.

وكشفت ملاحظاتهم أنّ اللعب بالدمى أعطى المزيد من ISL.

وأوضحت الدكتورة جيرسون أنّ الأطفال في الدراسة قاموا بأدوار مع الدمى، والتي كانت علامة لطيفة على أنهم يمارسون المهارات الاجتماعية التي سيستخدمونها مع أشخاص آخرين.

على العكس من ذلك، عندما كانوا يلعبون على الجهاز اللوحي، تحدث الأطفال عن الشخصيات في اللعبة، لكنهم لم يشرحوا أدوارهم.

بينما كان الأطفال يستخدمون ISL، أظهرت فحوصات الدماغ أيضاً زيادة نشاط الدماغ في التلم الصدغي العلوي الخلفي (pSTS).

وقالت الدكتورة جيرسون: ” وجدنا أنه عندما يستخدمون لغة الحالة الداخلية هذه، حيث يتظاهرون بأنّ الدمى لديها أفكار ومشاعر، فإنّ نشاط دماغهم في منطقة تسمى التلم الصدغي العلوي الخلفي، وهي المنطقة التي تشارك في تطوير المعالجة الاجتماعية ومهارات معالجة المشاعر، يكون أكثر انخراطاً وحضوراً.”

“لذا يمكننا أن نرى، على مستوى الدماغ واللغة، أنهم يمارسون هذه الأنواع من المهارات.”

“ينطبق هذا على كل من الفتيات والفتيان، مما يشير إلى أنّ اللعب بالدمى يمكن أن يكون مفيداً لجميع الأطفال.”

يقترح الباحثون أنّ لعب الدمى قد يوفر للأطفال الفرصة لمحاكاة المشاهد والتفاعلات من حياتهم اليومية، مثل ما يرونه من والديهم أو معلميهم.

واختتمت الدكتورة جيرسون قائلة: “الآباء غالباً ما يتساءلون ما هو أكثر شيء تعليمي لطفلي؟”

“ننسى أنه من أجل التعلم، نحتاج إلى بعض الأسس في فهم الآخرين، والتفاعل مع الآخرين.”

“إذا كنت في فصل دراسي، ولكن لا يمكنك التفاعل بشكل جيد مع زملائك ومعلمك، فلن تكون قادراً على تعلم الكثير.”

“لذا فإنّ بناء هذه المهارات الاجتماعية هو أمر مهمّ حقاً مدى الحياة، بالإضافة إلى التعليم التقليدي القائم على المحتوى.”