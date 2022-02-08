فيديو.. هاني شاكر يثير جدلا كبيرا بحصوله على جنسية دولة أجنبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

حالة من الجدل، أثارها نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.

وطرح هاني شاكر مؤخرا أغنية لو سمحتوا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب.

الغناء الشعبي

وكان هاني شاكر قد أعلن أنه لا يمانع من تكرار تجربة الغناء الشعبي، خاصة بعد النجاح الذي حققه العام الماضي مع النجم المصري أحمد سعد بأغنية “يا بخته”، مضيفا: “إذا أتيحت الفرصة لعمل دويتو شعبي جديد سوف أتعاون مع الفنانة بوسي، أو الفنان محمود الليثي”.