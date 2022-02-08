محمد رمضان يسخر من نوال الزغبي والأخيرة ترد : ” لا تنتظر الاحترام “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 فبراير 2022 03:54 مساءً - سخر الفنان المصري ” محمد رمضان ” من تصريحات الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج حبر سري والتي أشارت من خلالها إلى عدم معرفتها به أو بما حققه من نجاحات بمجال الفن وأنها لم تستمع إلى أغانيه ابدا .

فنشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام تضمن في بدايته تعليق نوال الزغبي عليه بالبرنامج في ردها على ما قالته الإعلامية أسما إبراهيم عن شهرة رمضان العالمية وإمكانية تقديم عمل يجمعها معه .

ثم دمج المقطع بمشهد من أغنيته الشهيرة ” نمبر وان ” وهو يطلق الرصاص على فتاة مع جزء من أغنيته ” مصباح علاء الدين ” يقول فيه : (اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك) .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو : ” حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك .. نورتي تلفزيون مصر ” .

ومن جانبها ردت الفنانة نوال الزغبي على سخرية الفنانة محمد رمضان منها في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك .. فإذا فقدتها لا تنتظر الاحترام ” .